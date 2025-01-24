Путин удивился размеру средней зарплаты москвичей

Средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей.

Путин удивился размеру средней зарплаты москвичей. Об этом пишет РБК.

Во время заседания в МГУ, Путин начал говорить о зарплате выпускников вуза и заявил, что она немного ниже средней по Москве. Президент уточнил у мэра города, сколько москвичи получают в среднем.

По словам Собянина, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей.

«Да ладно, больше», — сказал президент.

После этого мэр столицы подтвердил озвученные данные: «Не больше».