«МК»: Брянск и Рязань пострадали от ночных атак ВСУ

Там произошли возгорания.

Брянск и Рязань пострадали от ночных атак ВСУ. Об этом сообщает « Московский комсомолец ».

В ночь на 24 января ВСУ совершили массированную атаку по российским регионам, всего за ночь был сбит 121 БПЛА: 37 над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, 7 — над Ростовской, 6 — над Московской областью и один над Москвой, 6 — над Белгородской, 3 — над Воронежской, по 2 — над Тульской, Орловской и Липецкой, 1 — над Крымом.

Отмечается, что от атак больше всего пострадала Рязань и Брянск, где произошли возгорания. Напомним, в Рязани на жилой дом упал обломок беспилотника. Семья, проживающая там, сумела спастись. У дома полностью сгорела крыша.

В Брянске обломки одного из беспилотников повредили здание Следственного комитета. Еще один БПЛА врезался в верхние этажи Института управления и бизнеса. После атаки в здании начался пожар, взрыв повредил фасад и остекление.