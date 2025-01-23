Сараевец повторно сел пьяным за руль и устроил ДТП

Машину ВАЗ-21099 арестовали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 2 УК РФ.

Сараевец повторно сел пьяным за руль и устроил ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную прокуратуру.

По данным ведомства, 30-летнего мужчину уже дважды привлекали к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. В августе 2024 года он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с легковушкой.

Машину ВАЗ-21099 арестовали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 2 УК РФ. Статья предусматривает до 500 тысяч рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением прав управления транспортом на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения.