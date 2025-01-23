МЧС сообщило подробности ночного пожара в Рязани
В тушении участвовали семь единиц техники и 27 человек личного состава.
МЧС сообщило подробности ночного пожара в Рязани. Их привела пресс-служба ведомства.
Сообщение о возгорании на улице Старообрядческий проезд поступило 22 января в 23:07. Горело производственное здание.
Огонь ликвидировали в 23:47. В тушении участвовали семь единиц техники и 27 человек личного состава.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее о возгорании сообщили очевидцы в соцсетях.