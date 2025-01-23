Mash: китайские внедорожники Changan могут исчезнуть с российского рынка

Предположительно, это связано с травмоопасным конструктивом кресел, которые могут привести к перелому позвоночника даже при небольшом ДТП.

Китайские внедорожники Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T могут исчезнуть с российского рынка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Предположительно, это связано с травмоопасным конструктивом кресел, которые могут привести к перелому позвоночника даже при небольшом ДТП.

Отмечается, что автомобиль Changan Uni-S входит в топ-5 по популярности среди россиян.

Президент НАС Антон Шапарин рассказал порталу, что перед запуском авто на рынок РФ, его проверяют на ударопрочность и безопасность. Однако это не касается кресел.

Пострадавшие автолюбители обратились в Национальный автомобильный союз с просьбой организовать соответствующую проверку. Если она не будет пройдена, автомобили могут пропасть из продажи.