Экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве на охоте, снова продлили содержание в СИЗО

Арест Виталию Цыплакову продлили до 3 марта 2025 года.

Экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве рязанца на охоте, снова продлили содержание в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Арест Виталию Цыплакову продлили до 3 марта 2025 года.

Напомним, 24 февраля Сергей Пинтелин вместе со знакомым фермером Сергеем Петиным, 53-летним заместителем начальника уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталием Цыплаковым и шестью другими охотниками отправился в лес. Поздно ночью компания вернулась с охоты, но уже без Пинтелина. На вопросы матери пропавшего организатор поездки Сергей Петин отвечал, что мужчину высадили где-то по дороге. Тело Пинтелина нашли в мае 2024 года.

Позже Виталий Цыплаков показал, как застрелил Пинтелина на следственном эксперименте. Он рассказал о самом процессе убийства, поделился, что тело Пинтелина увезли на санках и закопали.