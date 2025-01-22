В Рязанской области задержали подростка-наркозакладчика

Накануне подросток получил задание через интернет. Он должен был забрать с улицы в Рязанском районе «закладку» с оптовым весом и «разложить» его в розницу.

В Рязанской области задержали подростка-наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

16-летнего рязанца задержали в Новомичуринске. К моменту задержания он успел разложить две «закладки». В изъятых самодельных контейнерах содержалось 1,76 грамма наркотика.

Отмечается, что накануне подросток получил задание через интернет. Он должен был забрать с улицы в Рязанском районе «закладку» с оптовым весом и «разложить» его в розницу. Пакет с порошкообразным веществом обнаружили и изъяли. Экспертиза установила, что в пакете хранилось более 74 граммов сильнодействующего наркотического средства.

Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы.