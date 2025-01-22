Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-3°
Чтв, 23
-2°
Птн, 24
-1°
ЦБ USD 99.93 -2.03 22/01
ЦБ EUR 103.29 -1.76 22/01
Нал. USD 100.60 / 100.90 22/01 17:30
Нал. EUR 105.80 / 106.65 22/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
25 511
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
32 549
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
42 709
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
36 496
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали подростка-наркозакладчика
Накануне подросток получил задание через интернет. Он должен был забрать с улицы в Рязанском районе «закладку» с оптовым весом и «разложить» его в розницу.

В Рязанской области задержали подростка-наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

16-летнего рязанца задержали в Новомичуринске. К моменту задержания он успел разложить две «закладки». В изъятых самодельных контейнерах содержалось 1,76 грамма наркотика.

Отмечается, что накануне подросток получил задание через интернет. Он должен был забрать с улицы в Рязанском районе «закладку» с оптовым весом и «разложить» его в розницу. Пакет с порошкообразным веществом обнаружили и изъяли. Экспертиза установила, что в пакете хранилось более 74 граммов сильнодействующего наркотического средства.

Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы.