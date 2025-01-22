В России могут ввести электронные студенческие билеты

Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму 22 января.

В России могут ввести электронные студенческие билеты. Об этом пишут «Известия».

Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму 22 января.

«Поправки касаются возможности закрепить в Законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов. Почему это важно и актуально? На сегодняшний день в России обучается 4,3 млн студентов, из них полтора миллиона имеют возможность оформить электронный студенческий билет. На сегодняшний день его оформили более 300 тыс. студентов, то есть каждый пятый из имеющих возможность», — пояснили авторы инициативы.

Отмечается, что электронное удостоверение будет формироваться через портал «Госуслуг» в виде QR-кода, который является универсальным подтверждением и полным аналогом классического студенческого билета. С его помощью можно будет решать много разных вопросов от прохода на территорию вуза до быстрого подтверждения права на льготы.