В России хотят поднять стипендии студентам до уровня МРОТ

С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил поднять минимальные стипендии студентам до уровня МРОТ — 22,4 тысячи рублей.

В Госдуме предложили поднять минимальные стипендии студентам до уровня МРОТ — 22,4 тыс. рублей. С инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев, передало URA.RU 22 января.

По мнению парламентария, из-за низкой стипендии студенты вынуждены работать, что «зачастую пагубно влияет на успеваемость». Гусев считает, что ее повышение позволит сосредоточиться на учебе.

В публикации уточнили, что в настоящее время минимальная стипендия в вузах составляет 2,2 тыс. рублей, а в ссузах — 809 рублей.