Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-4°
Чтв, 23
-2°
Птн, 24
-1°
ЦБ USD 99.93 -2.03 22/01
ЦБ EUR 103.29 -1.76 22/01
Нал. USD 101.15 / 101.00 22/01 13:00
Нал. EUR 106.00 / 106.91 22/01 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
25 221
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
32 213
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
42 365
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
36 156
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России хотят поднять стипендии студентам до уровня МРОТ
С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил поднять минимальные стипендии студентам до уровня МРОТ — 22,4 тысячи рублей.

В Госдуме предложили поднять минимальные стипендии студентам до уровня МРОТ — 22,4 тыс. рублей. С инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев, передало URA.RU 22 января.

По мнению парламентария, из-за низкой стипендии студенты вынуждены работать, что «зачастую пагубно влияет на успеваемость». Гусев считает, что ее повышение позволит сосредоточиться на учебе.

В публикации уточнили, что в настоящее время минимальная стипендия в вузах составляет 2,2 тыс. рублей, а в ссузах — 809 рублей.