В экстренные службы поступили сообщения о минировании рязанских учреждений

Речь идет о Рязанском многопрофильном колледже и компьютерном клубе на улице Татарской. Проводятся проверки.

В экстренные службы поступили сообщения о минировании рязанских учреждений. Об этом пишет «Новая газета — Рязань» со ссылкой на источник в оперативных ведомствах.

Информация в городские службы экстренного реагирования поступила утром 22 января.

Сообщалось, что в компьютерном клубе на улице Татарской найден подозрительный предмет. Предположительно рюкзак с бомбой.

После поступила информация о минировании Рязанского многопрофильного колледжа.

На место прибыли оперативные службы. Проводятся проверки.