В экстренные службы поступили сообщения о минировании рязанских учреждений
Речь идет о Рязанском многопрофильном колледже и компьютерном клубе на улице Татарской. Проводятся проверки.
В экстренные службы поступили сообщения о минировании рязанских учреждений. Об этом пишет «Новая газета — Рязань» со ссылкой на источник в оперативных ведомствах.
Информация в городские службы экстренного реагирования поступила утром 22 января.
Сообщалось, что в компьютерном клубе на улице Татарской найден подозрительный предмет. Предположительно рюкзак с бомбой.
После поступила информация о минировании Рязанского многопрофильного колледжа.
На место прибыли оперативные службы. Проводятся проверки.