В США объяснили, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа

Новый госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC объяснил, почему конфликт на Украине не завершился за 24 часа. Об этом
По словам Рубио, конфликт на Украине — сложный вопрос, который требует «тяжелой работы дипломатии». Он добавил, что переговоры не будут вестись публично.
Помимо этого, Рубио заявил, что конфликт нанес ущерб как Украине, так и России, а также «стабильности в Европе».
«Таким образом, единственный способ решить эти проблемы — вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — сказал он.
Ранее британская газета The FInancial Times сообщала, что Дональд Трамп отказался от слов про урегулирование украинского конфликта за 24 часа.