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В США объяснили, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа
Для разрешения конфликта на Украине потребуется «тяжелая работа дипломатии», заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос об обещании Трампа завершить военные действия в первые сутки президентства.

Новый госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC объяснил, почему конфликт на Украине не завершился за 24 часа. Об этом сообщает РБК во вторник, 21 января.

По словам Рубио, конфликт на Украине — сложный вопрос, который требует «тяжелой работы дипломатии». Он добавил, что переговоры не будут вестись публично.

Помимо этого, Рубио заявил, что конфликт нанес ущерб как Украине, так и России, а также «стабильности в Европе».

«Таким образом, единственный способ решить эти проблемы — вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — сказал он.

Ранее британская газета The FInancial Times сообщала, что Дональд Трамп отказался от слов про урегулирование украинского конфликта за 24 часа.