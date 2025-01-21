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Трамп назвал потери Украины в ходе СВО
«Русских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Но так управлять страной нельзя», — завил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп назвал потери Украины в ходе СВО. Об этом 21 сентября сообщает gazeta.ru.

«У нас есть цифры: 700 тысяч украинских солдат убиты», — завил американский лидер.

Он добавил, что Владимир Путин «не может быть в восторге» развитием конфликта, поскольку занятие территорий дается ценой огромных потерь. Также не оправдались ожидания относительно сроков проведения спецоперации.