Трамп назвал потери Украины в ходе СВО
«Русских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Но так управлять страной нельзя», — завил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп назвал потери Украины в ходе СВО. Об этом 21 сентября
«У нас есть цифры: 700 тысяч украинских солдат убиты», — завил американский лидер.
Он добавил, что Владимир Путин «не может быть в восторге» развитием конфликта, поскольку занятие территорий дается ценой огромных потерь. Также не оправдались ожидания относительно сроков проведения спецоперации.