ВС России взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

ВС России взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Потери украинских войск за сутки составили до 1390 человек.

ПВО РФ за сутки сбила бомбу Hammer, 8 снарядов HIMARS и 86 БПЛА ВСУ.