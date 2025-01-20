Рязанская область заняла пятое место в топе по уровню преступности

Первое место рейтинга заняла Чеченская республика, второе — Ингушетия, третье — Дагестан. Перед Рязанской область расположилась Кабардино-Балкария.

Рязанская область заняла пятое место в топе по уровню преступности. Рейтинг составило РИА Новости .

По данным исследования, в 2024 году в Рязанской области зарегистрировано 78,4 преступления на 10 тысяч жителей, что на 4% меньше, чем в 2023 году.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. жителей в 2024 году составило 25,6, за год их стало меньше на 2,8%.

Первое место рейтинга заняла Чеченская республика, второе — Ингушетия, третье — Дагестан. Перед Рязанской область расположилась Кабардино-Балкария.