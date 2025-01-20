Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час с сохранением до конца суток 20 января и ночью 21 января на территории Рязанской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 метров в секунду.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ближайший час с сохранением до конца суток 20 января и ночью 21 января на территории Рязанской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 метров в секунду.