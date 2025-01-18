На имущество Моргенштерна* наложили арест

Дом, здание и три нежилых помещения арестованы в рамках дела о неисполнении обязанностей иноагента

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест в рамках дела о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщил SHOT в субботу, 18 января.

По данным Telegram-канала, арест наложен на участок и дом в деревне Леоново Истринского района Подмосковья, а также на нежилые здание и три помещения артиста, которые находятся на Бакунинской улице в Москве.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ.