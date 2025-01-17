За год рязанские приставы задержали 119 человек, находившихся в розыске

32 задержанных разыскивали за совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести.

За год рязанские приставы задержали 119 человек, находившихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Отмечается, что 32 задержанных разыскивали за совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести.

В октябре прошлого года при входе в суд приставы задержали мужчину, ранее осужденного за мошенничество (части 3 статьи 159 УК РФ). После задержания его передали сотруднику уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.