В Рязани на 16 лет осудили двух мужчин за создание нарколаборатории

Сообщники наладили работу подпольной лаборатории по серийному производству мефедрона и распространяли его в особо крупном размере.

В Рязани на 16 лет осудили двух мужчин за создание нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Операцию по ликвидации нарколаборатории, оборудованной в частном доме в селе Сасыкино Шиловского района, в июне 2023 года провели сотрудники УНК УМВД и УФСБ России по Рязанской области при взаимодействии с ГУНК МВД России.

На месте задержали двух жителей села, занимавшихся синтезом мефедрона. В доме и хозяйственных постройках оперативники обнаружили более 1070 г готового наркотика, 47 канистр с жидкостями, десятки предметов лабораторного оборудования — колбы, индукционные плиты, морозильную камеру, магнитные мешалки, электронасосы, миксер, электронные весы, вакуумные упаковщики, а также средства индивидуальной защиты.

Согласно заключениям экспертов ЭКЦ УМВД, в части найденных жидкостей содержался мефедрон массой сухого остатка 2376 г, а часть являлась прекурсорами массой 86 л. Суммарно из незаконного оборота полицейские изъяли 3446 г «синтетики».

В отношении злоумышленников следователи Следственного управления УМВД возбудили уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно материалам дела, злоумышленники через мессенджер наладили контакт с неустановленными лицами, причастными к сбыту наркотиков, от которых получали указания по работе лаборатории, обучающие материалы и деньги за выполненные криминальные заказы.

Фигуранты в селе Сасыкино нашли частный дом, куда привезли полученные через тайники оборудование и прекурсоры. Изготовленные партии мефедрона они транспортировали в Краснодарский край и Тульскую область и помещали в тайники.

Следователи СУ УМВД собрали материалы, характеризующие личности фигурантов, допрошены свидетели, в рамках дела проведено 44 физико-химических судебных экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимых в инкриминированных преступлениях.

Рязанский областной суд назначил 47-летнему мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет и 6 месяцев, а его 33-летнему сообщнику — 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.