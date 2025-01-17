В России перестанет работать мобильное приложение Keenetic
Приложение удаленного мониторинга и управления Keenetic перестанет работать с 1 марта.
В России перестанет работать мобильное приложение Keenetic. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Приложение удаленного мониторинга и управления Keenetic перестанет работать с 1 марта. Причиной такого решения компании стали изменения в соответствующем законодательстве.
Отмечается, что владельцы оборудования Keenetic в России смогут воспользоваться аналогичными продуктами под брендом Netcraze.