В России могут заблокировать онлайн-игры, внутри которых есть валюта

В пример привели ситуацию, когда мальчик хотел купить игровые деньги и отправил мошенникам 500 тысяч рублей с карты родителей.

В России могут заблокировать онлайн-игры, внутри которых есть валюта. Об этом сообщает Lenta.ru.

С предложением выступили депутаты Госдумы. Первым под блокировку может попасть Roblox. В пример привели ситуацию, когда мальчик хотел купить игровые деньги и отправил мошенникам 500 тысяч рублей с карты родителей.

Депутаты отметили, что под блокировку попадут не все игры с валютой. Проект будут дорабатывать.