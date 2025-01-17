Директор музыкальной школы в Рязани рассказал причины вызова экстренных служб
Напомним, ранее стало известно, что 16 января дети подожгли унитаз в мужском туалете.
Причиной приезда пожарных машин в рязанскую школу № 1 стал поджог бумаги в туалете. Об этом рассказал директор учреждения Сергей Ваньков редакции РЗН.Инфо.
«Вероятно, кто-то из учеников сделал. Службы быстро среагировали и прибыли на место. Никто не пострадал, произошла своевременная эвакуация», — заявил Сергей Ваньков, директор школы.
Он отметил, что инцидент не привел к серьезным последствиям. На данный момент туалет отмыли и привели в порядок.
Напомним, ранее стало известно, что 16 января дети подожгли унитаз в мужском туалете.