Директор музыкальной школы в Рязани рассказал причины вызова экстренных служб

Напомним, ранее стало известно, что 16 января дети подожгли унитаз в мужском туалете.

Причиной приезда пожарных машин в рязанскую школу № 1 стал поджог бумаги в туалете. Об этом рассказал директор учреждения Сергей Ваньков редакции РЗН.Инфо.

«Вероятно, кто-то из учеников сделал. Службы быстро среагировали и прибыли на место. Никто не пострадал, произошла своевременная эвакуация», — заявил Сергей Ваньков, директор школы.

Он отметил, что инцидент не привел к серьезным последствиям. На данный момент туалет отмыли и привели в порядок.

Напомним, ранее стало известно, что 16 января дети подожгли унитаз в мужском туалете.