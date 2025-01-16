В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Бауржан Умаров

Он окончил с отличием Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище в 2020 году.

В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Бауржан Умаров. Об этом сообщил координатор партии ЛДПР в Оренбургском районе Георгий Магдаш в своем Telegram-канале.

Прощание с бойцом прошло 16 января в Оренбургской области в поселке Весенний.

Умаров окончил с отличием Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище в 2020 году. После выпуска был распределен в хабаровскую часть.

Проходил службу в 14-й Гвардейской бригаде специального назначения в Уссурийске. С начала СВО в составе бригады постоянно находился на линии боевого соприкосновения. Был командиром разведроты, начальником штаба отряда спецназначения.

Бауржан Умаров награжден Орденом Мужества и множеством медалей.

«Бауржан проявил истинный героизм, выполняя свой долг перед страной. Чтим его подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Светлая память герою», — написал Магдаш.