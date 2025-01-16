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У 20-летнего рязанца обнаружили несколько ружей, пистолет и патроны
Возбуждены уголовные дела.

У 20-летнего рязанца обнаружили несколько ружей, пистолет и патроны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники получили информацию, что в селе Никольском Сапожковского района незаконно хранятся охотничьи ружья.

В доме 20-летнего жителя в мебели нашли двуствольное ружье, одноствольное охотничье ружье с укороченным стволом, предмет, похожий на дульно-зарядный пистолет, и 15 патронов.

Возбуждены уголовные дела.