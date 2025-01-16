Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Аферисты используют бесплатные коллекционные NFT-предметы с Лягушонком Пепе и криптовалюту якобы в рамках ежедневной раздачи подарков от сообщества. Однако в итоге пользователи лишаются своих средств.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Об этом пишут «Известия».

Аферисты похищают средства с криптокошельков пользователей через фишинговые ресурсы и бот-программы. Одна из схем предусматривает распространение вредоносного ПО через бесплатные коллекционные NFT-предметы с Лягушонком Пепе и криптовалюту якобы в рамках ежедневной раздачи подарков от сообщества.

Чтобы забрать «приз», жертва должна подключить свой криптокошелек к сайту, после чего все средства с него будут утрачены.