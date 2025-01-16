Картаполов прокомментировал слова о подготовке к новой мобилизации в России

По его словам, ежедневно пополняются ряды военнослужащих добровольцами.

Необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, Вооруженные силы РФ полностью обеспечивают группировку в зоне СВО всем необходимым, в том числе личным составом.

Как отметил Картаполов, ежедневно пополняются ряды военнослужащих добровольцами.

Напомним, ранее депутат Андрей Журавлев заявил о необходимости готовить мужское население к защите страны.