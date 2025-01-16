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«Газпром межрегионгаз Рязань» заключил более восьми тысяч договоров в 2024 году

Количество абонентов-физических лиц ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2024 году увеличилось на 8 029 человек. Всего на данный момент поставщик газа заключил 612 237 договоров на поставку газа с потребителями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рост числа пользователей газовым оборудованием связан с реализацией программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также догазификации в Рязанской области.

Новые потребители активно используют дистанционные сервисы оплаты газа. На сегодняшний день почти 164 тысячи рязанцев освоили «Личный кабинет абонента» (ЛКА), 20,5 тысяч из них зарегистрировались в нем в 2024 году.

«Каждый четвертый потребитель «Газпром межрегионгаз Рязань» использует «Личный кабинет абонента». Не выходя из дома, можно передавать показания счетчика, оплачивать счета без комиссии и многое другое. Данные услуги доступны и в мобильном приложении: в App Store под именем «Газ Онлайн» и в Google Play под названием «Мой Газ», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.