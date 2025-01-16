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Директор рязанского предприятия задолжал работникам 15 миллионов рублей
Директор предприятия по капремонту магистральных газопроводов не выплатил заработную плату работникам за период с мая 2024 года по январь 2025 года на сумму более 15 миллионов рублей. По данным регионального СУ СКР, у него были средства для погашения долга.

Директор рязанского предприятия задолжал работникам 15 миллионов рублей. 16 января руководитель регионального следкома Владимир Никешкин встретился с сотрудниками организации по данному вопросу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Отмечается, что директор предприятия по капремонту магистральных газопроводов не выплатил заработную плату работникам за период с мая 2024 года по январь 2025 года на сумму более 15 миллионов рублей, хотя у него были средства для погашения долга.

После личного приема работников на директора предприятия завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, принимают меры к погашению задолженности по зарплате.