Директор рязанского предприятия задолжал работникам 15 миллионов рублей. 16 января руководитель регионального следкома Владимир Никешкин встретился с сотрудниками организации по данному вопросу. Об этом
Отмечается, что директор предприятия по капремонту магистральных газопроводов не выплатил заработную плату работникам за период с мая 2024 года по январь 2025 года на сумму более 15 миллионов рублей, хотя у него были средства для погашения долга.
После личного приема работников на директора предприятия завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, принимают меры к погашению задолженности по зарплате.