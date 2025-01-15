В Ряжске мужчина хотел зарезать внучку за упрек в алкоголизме
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.
В Ряжске мужчина хотел зарезать внучку за упрек в алкоголизме. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 65-летний житель Ряжска начал злоупотреблять спиртным. Проживающая с ним 18-летняя внучка упрекнула деда в алкоголизме, после чего он схватил кухонный нож и пригрозил девушке расправой. Девушка спряталась, а родственники вызвали на место полицию.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.