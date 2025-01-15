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С начала 2025 года в России подорожали огурцы, яйца и рыба
В России темпы роста потребительских цен в начале января 2025 года оказались выше, чем во время новогодних праздников год назад.

С начала 2025 года в России подорожали продукты. Об этом 15 января сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

В публикации сказано, что сильнее всего из продуктов подорожали огурцы (+8,6%), водка (+3,7%), а также куриные яйца (+2%) и мороженая рыба (+1,9%).

Отмечается, что изменение цен на плодоовощную продукцию в целом составило +2,9%. На 1,2% выросли цены на куриное мясо и подсолнечное масло, на 1% сыры, на 0,9% - сливочное масло и ржаной хлеб, на 0,8% - свинину, маргарин, ультрапастеризованное молоко, творог и соль, на 0,7% - говядину, сахар-песок и овощные консервы для детского питания.

По данным «РГ», в России темпы роста потребительских цен в начале января 2025 года оказались выше, чем во время новогодних праздников год назад. Сказано, что за период с 1 по 13 января цены выросли на 0,67%, при этом в целом за январь 2024 года — на 0,86%.