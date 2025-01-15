Бастрыкин: обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек

Глава СК РФ назвал происшествие в концертном зале самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года.

Обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Он назвал происшествие в концертном зале самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года.

«Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта. Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств», — заявил глава ведомства.

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