В Сасове водитель проехал перекресток на красный свет и врезался в автомобиль
В результате происшествия никто не пострадал.
В Сасове водитель проехал перекресток на красный свет и врезался в автомобиль. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел утром 13 января на пересечении улиц Пушкина и Ветеранов Октября. По предварительной информации, ПДД нарушил водитель Opel Astra, после чего столкнулся с автомобилем Changan.
В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: Сасовское МВД.