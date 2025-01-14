В Сасове водитель проехал перекресток на красный свет и врезался в автомобиль

В результате происшествия никто не пострадал.

В Сасове водитель проехал перекресток на красный свет и врезался в автомобиль. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел утром 13 января на пересечении улиц Пушкина и Ветеранов Октября. По предварительной информации, ПДД нарушил водитель Opel Astra, после чего столкнулся с автомобилем Changan.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Сасовское МВД.