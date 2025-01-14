В Рязанской области временно закроют движение по наплавному мосту через Оку

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица закроют 14 января с 09:30 до 11:00.

В Рязанской области временно закроют движение по наплавному мосту через Оку. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица закроют 14 января с 09:30 до 11:00.

В минтрансе уточнили, что в это время будет добавляться понтон, так как в реке увеличился уровень воды.