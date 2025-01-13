ВСУ пытались атаковать станцию, обеспечивающую газом «Турецкий поток»
Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.
ВСУ пытались атаковать станцию, обеспечивающую газом «Турецкий поток». Об этом сообщает Минобороны.
По данным министерства, киевский режим 11 января попытался дронами атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани.
Отмечается, что станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».
Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.