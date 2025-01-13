В России резко выросло количество спам-писем с рекламой казино и лотерей

По данным антиспам-службы, такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

В России резко выросло количество спам-писем с рекламой онлайн-казино и лотерей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на руководителя направления антиспам в «Почте Mail» Алексея Бруевича.

По информации аналитиков, такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

Бруевич объяснил тенденцию активным использованием мошенниками легитимных образов и элементов доверия, в том числе логотипов известных брендов.

Отмечается, что «Почте Mail» удалось снизить общий объем нежелательных писем на 43,5%. Системы, основанные на искусственном интеллекте, заблокировали более 6,1 млрд спам-сообщений.

Чаще всего гражданам рассылали информацию о лотереях и онлайн-казино (36%), рассылки с фейковыми инфопродуктами и мошенническими схемами (33%), а также письма с реферальными ссылками, имитирующие сообщения от банков и крупных компаний (31%).