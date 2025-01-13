В Амурской области подросток умер после употребления наркотиков и алкоголя

В Амурской области подросток умер после употребления наркотиков и алкоголя. Об этом сообщают «Плохие новости 18+".

Трагедия произошла в селе Виноградовка Бурейского района. 16-летний юноша вместе с друзьями в возрасте 17-ти и 20-ти лет устроил вечеринку дома у одного из них.

Молодые люди выпивали всю ночь. По словам очевидцев, мальчик принял запрещенное вещество вместе с большим количеством спиртного. Утром ему стало плохо, друзья вызвали скорую. Подростку стало хуже, он скончался.