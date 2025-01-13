Рязанская энергетическая сбытовая компания отметила 20-летие

Рязанская энергетическая сбытовая компания отметила 20-летие. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО «РЭСК» отмечает 20-летие со дня основания. Компания была образована 11 января 2005 года в результате выделения из ОАО «Рязаньэнерго». За два десятилетия она прошла путь от нового предприятия до одного из лидеров регионального рынка электроэнергии, а в 2008 году стала частью Группы РусГидро.

«Сегодня Рязанская энергетическая сбытовая компания — гарантирующий поставщик на территории Рязанской области. В ее составе функционируют 3 межрайонных отделения и 26 участков, которые обслуживают более 460 тысяч физических лиц и около 12 тысяч корпоративных клиентов. Годовой отпуск электроэнергии — 2400 млн. кВтч, что составляет 67% розничного рынка электроэнергии региона», — отметили в сообщении.

Отмечается, что все клиентские офисы соответствуют стандарту обслуживания и оснащены передовым оборудованием. Компания уделяет особое внимание созданию комфортных условий для всех клиентов, соблюдая требования программ «Доступная среда» и «Цифровая экономика». Пять офисов имеют статус Единого расчетно-информационного центра, где можно оплатить не только электроэнергию, но и другие коммунальные услуги.

Помимо этого, компания развивает интерактивные сервисы и расширяет возможности использования искусственного интеллекта, а также занимается построением интеллектуальной системы учета. В зоне ответственности РЭСК уже установлено 25 тысяч «умных» счетчиков.

В 2024 году РЭСК заняло второе место во Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России» в номинации «Максимально клиентоориентированная сбытовая компания» и первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями». По оценке Ассоциации «НП Совет рынка» ПАО «РЭСК» входит в десятку лучших сбытовых компаний по уровню расчетов на оптовом и розничном рынке.