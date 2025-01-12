У берегов Крыма произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано в воскресенье, 12 января, в 17.49 в акватории Черного моря на глубине 45 километров на расстоянии 75 километров к юго-востоку от Керчи и 60 километров к югу от Тамани.

У берегов Крыма в Черном море произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В публикации сказано, что землетрясение зафиксировано в воскресенье, 12 января, в 17.49 в акватории Черного моря на глубине 45 километров на расстоянии 75 километров к юго-востоку от Керчи и 60 километров к югу от Тамани.