У берегов Крыма произошло землетрясение
Землетрясение зафиксировано в воскресенье, 12 января, в 17.49 в акватории Черного моря на глубине 45 километров на расстоянии 75 километров к юго-востоку от Керчи и 60 километров к югу от Тамани.
У берегов Крыма в Черном море произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом
В публикации сказано, что землетрясение зафиксировано в воскресенье, 12 января, в 17.49 в акватории Черного моря на глубине 45 километров на расстоянии 75 километров к юго-востоку от Керчи и 60 километров к югу от Тамани.