В Канищеве легковушка въехала в припаркованный полицейский УАЗ
ДТП произошло в воскресенье, 12 января. В результате происшествия автомобили получили незначительные механические повреждения.
В Рязани легковушка въехала в припаркованный полицейский «УАЗ Патриот». Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале региональной ГАИ.
ДТП произошло в воскресенье, 12 января, на перекрестке улиц Интернациональная и Княжье поле. Пострадавших нет.
В результате происшествия автомобили получили незначительные механические повреждения.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появились фото с места.