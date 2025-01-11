В Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы при разводе супругов
Авторы инициативы предлагают поровну делить между супругами пенсионные баллы, накопленные за период, когда один родитель находился в декрете, а другой — работал.
В Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы при разводе супругов с общими детьми. Об этом в субботу, 11 января, РИА Новости
Она предложила поровну делить при разводе супругов пенсионные баллы, заработанные за период, когда один родитель находился в декрете, а другой работал. Соответствующий законопроект начали разрабатывать.
Как указано в публикации, согласно действующему закону, во время отпуска по уходу за ребенком, работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент.