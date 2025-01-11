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В Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы при разводе супругов
Авторы инициативы предлагают поровну делить между супругами пенсионные баллы, накопленные за период, когда один родитель находился в декрете, а другой — работал.

В Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы при разводе супругов с общими детьми. Об этом в субботу, 11 января, РИА Новости сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она предложила поровну делить при разводе супругов пенсионные баллы, заработанные за период, когда один родитель находился в декрете, а другой работал. Соответствующий законопроект начали разрабатывать.

Как указано в публикации, согласно действующему закону, во время отпуска по уходу за ребенком, работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент.