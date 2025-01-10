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ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по территории ВСУ за неделю
Потери украинских войск за неделю составили до 13370 человек. В плен сдался 91 украинский военный.

ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по территории ВСУ за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, а также места хранения ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Потери украинских войск за неделю составили до 13370 человек. В плен сдался 91 украинский военный.

В период с 4 по 10 января освобождены населенные пункты Курахово, Даченское и Надия.

Российский истребитель сбил украинский МиГ-29, средствами ПВО уничтожены 8 ракет ATACMS и 689 дронов.