В зоне СВО ликвидировали участника российского телешоу, который воевал за ВСУ

Он служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Участник шоу «Танцы на ТНТ» Владимир Раков, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщила на преподавателя танцев Галину Пеху.

Как сообщает украинский «24 канал», Раков родился 24 ноября 1995 года в Евпатории.

В 2013 году он успешно прошел кастинг и стал победителем шестого сезона популярного украинского шоу «Танцуют все!», а в 2019 году дошел до суперфинала российского шоу «Танцы на ТНТ».

После начала СВО он служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.