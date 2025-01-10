В Улан-Удэ школьница умерла, предположительно, из-за курения вейпа
В Улан-Удэ школьница умерла, предположительно, из-за курения вейпа. Об этом сообщает «Mash».
Трагедия случилась утром 2 января. 17-летняя девушка закрылась дома в туалете и долгое время не выходила. Родители забеспокоились и выломали дверь в уборную. Несовершеннолетняя была на полу, рядом лежали телефон и вейп.
Полицейские обнаружили в комнате погибшей еще три электронных устройства для курения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы.