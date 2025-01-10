Скончался актер из «Слова пацана»

Накануне 72-летнего артиста госпитализировали.

В Ярославле в ночь на пятницу, 10 января, скончался актер Камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченко. Об этом сообщил 76.RU.

По данным портала, накануне 72-летнего артиста госпитализировали. Он скончался в больнице.

Как указано в публикации, Михаил Левченко выходил на сцену Камерного театра, играл в романтической комедии «Сильвия» (12+), а также спектаклях «История костюмера» (12+) и «Семейный уик-энд» (16+) и других постановках.

Помимо этого, актер снимался в кино и сериалах. В частности, он сыграл старика на рынке в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), а также снимался с Сергеем Пускепалисом в сериале «Напарники» (18+).

Кроме того, Левченко работал вместе со звездами российского кино Алексеем Воробьевым, Александром Робаком и другими.