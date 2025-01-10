Росстат: в России назревает кадровый голод

Дефицит рабочей силы составит около двух млн человек. Особенно сильно проблема затронет регионы с низким уровнем производительности труда и оттоком населения.

В России назревает кадровый голод. Об этом сообщает Росстат.

По прогнозу, к 2030 году численность трудоспособного населения достигнет 87,3 млн рублей, а после перестанет расти.

Дефицит рабочей силы составит около двух млн человек. Особенно сильно проблема затронет регионы с низким уровнем производительности труда и оттоком населения.