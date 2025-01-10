Россиянам рассказали способы утилизации новогодних елей после праздников

Ель, сосну или пихту можно сдать на переработку, где их измельчат в щепу и используют повторно.

Россиянам рассказали способы утилизации новогодних елей после праздников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Ель, сосну или пихту можно сдать на переработку, где их измельчат в щепу и используют повторно.

Если в городе нет точек сбора деревьев, его можно отправить в компост в лесу или на дачном участке. При необходимости отправить елку на свалку, ее стоит поместить в специальный большой контейнер. Оставлять символ праздника на площадке рядом с баками не стоит из соображений пожарной безопасности и экологии. Во избежание засора нельзя утилизировать елку в мусоропровод.