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Срок действия истекающих в 2025 году водительских прав продлят автоматически

Срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2025 году, будет автоматически продлен на три года. Об этом 1 января сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России.

Владельцам документов не потребуется самим вносить изменения или получать новые удостоверения.

Это правило действует как для владельцев личных автомобилей, так и для водителей, осуществляющих трудовую и предпринимательскую деятельность.

При этом водительские удостоверения подлежат обязательной замене в случае изменения персональных данных владельца, а также порчи или потери документа.