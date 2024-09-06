В Рязанской больнице № 10 открылось гериатрическое отделение

Круглосуточный стационар рассчитан на семь мест.

В Рязанской больнице № 10 открылось гериатрическое отделение. Об этом сообщили в группе регионального минздрава в «ВКонтакте».

Круглосуточный стационар рассчитан на семь мест. В нем оказывают помощь пожилым пациентам с возрастными заболеваниями, предусмотрено медикаментозное лечение. При необходимости приглашают узкопрофильных специалистов для консультаций.

Направление на госпитализацию в гериатрическое отделение филиала ОКБ — Рязанской больницы № 10 можно получить у участкового терапевта или врача-гериатра поликлиники по месту жительства пациента.

Курс лечения 10-12 дней.