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В мессенджере Telegram удалили функцию «Найти людей рядом»
Также теперь медиафайлы не будут загружаться в блог-платформу Telegraph.

В мессенджере Telegram удалили функцию «Найти людей рядом». Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила Газета.Ru.

Опция позволяла обмениваться контактами с пользователями поблизости или находить новых друзей. Павел Дуров отметил, что ее включали всего 0,1% пользователей, среди которых в основном были боты и мошенники.

Также теперь медиафайлы не будут загружаться в блог-платформу Telegraph.