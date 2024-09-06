В мессенджере Telegram удалили функцию «Найти людей рядом»

Также теперь медиафайлы не будут загружаться в блог-платформу Telegraph.

В мессенджере Telegram удалили функцию «Найти людей рядом». Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила Газета.Ru.

Опция позволяла обмениваться контактами с пользователями поблизости или находить новых друзей. Павел Дуров отметил, что ее включали всего 0,1% пользователей, среди которых в основном были боты и мошенники.

Также теперь медиафайлы не будут загружаться в блог-платформу Telegraph.