Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На Лыбедском бульваре пройдет второй заключительный день VII международного форума древних городов. Кульминацией праздника станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина.
На территории рязанской ВДНХ и Лесопарка пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей».
В Константинове состоится XXIV Межрегионального конкурса современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…».
В художественном музее имени Ивана Пожалостина начала работу выставка «Художники театра», а в кафе-клубе «Старый парк» пройдет концерт Натальи Королевой «Стихотерапия».
В дворце спорта «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области.
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