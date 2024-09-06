Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На Лыбедском бульваре пройдет второй заключительный день VII международного форума древних городов. Кульминацией праздника станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина.

На территории рязанской ВДНХ и Лесопарка пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей».

В Константинове состоится XXIV Межрегионального конкурса современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…».

В художественном музее имени Ивана Пожалостина начала работу выставка «Художники театра», а в кафе-клубе «Старый парк» пройдет концерт Натальи Королевой «Стихотерапия».

В дворце спорта «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области.

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