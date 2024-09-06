Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
24°
Вск, 08
26°
Пнд, 09
28°
ЦБ USD 89.82 0.12 07/09
ЦБ EUR 99.72 0.53 07/09
Нал. USD 89.70 / 90.41 06/09 18:30
Нал. EUR 99.60 / 100.15 06/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 2024 11:59
1 264
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
5 568
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
6 684
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
16 464
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На Лыбедском бульваре пройдет второй заключительный день VII международного форума древних городов. Кульминацией праздника станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина.

На территории рязанской ВДНХ и Лесопарка пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей».

В Константинове состоится XXIV Межрегионального конкурса современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…».

В художественном музее имени Ивана Пожалостина начала работу выставка «Художники театра», а в кафе-клубе «Старый парк» пройдет концерт Натальи Королевой «Стихотерапия».

В дворце спорта «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».