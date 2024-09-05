В Ряжске мужчина устроил конфликт в аптеке и угрожал посетителю расправой

Его задержали посетители аптеки. Позже дебошира передали полицейским.

В Ряжске мужчина устроил конфликт в аптеке и угрожал посетителю расправой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел еще 17 февраля 2024 года в помещении сетевого магазина в Ряжске. Пьяный мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, провоцируя на конфликт сотрудника аптечного пункта, расположенного в магазине. Один из посетителей сделал ему замечание, в ответ местный житель начал угрожать ему физической расправой и попытался достать из своей сумки туристический нож.

Его задержали посетители аптеки. Позже дебошира передали полицейским.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.